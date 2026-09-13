Enges Rennen erwartet

Das Reichstagsgebäude in Stockholm (picture alliance/SULUPRESS.DE/Joerg Waterstraat)

Es wird eine enges Rennen zwischen dem regierenden Mitte-Rechts-Bündnis und der von den Sozialdemokraten angeführten Opposition erwartet. Der konservative Regierungschef Kristersson führt derzeit eine Minderheitsregierung an, die im Parlament auf die Stimmen der rechtspopulistischen Schwedendemokraten angewiesen ist. Kristersson hat in Aussicht gestellt, dass die Schwedendemokraten im Falle eines Wahlsiegs Teil seiner künftigen Regierung werden könnten - das wäre ein absolutes Novum in Schweden und galt vor einigen Jahren noch als undenkbar.

Das Mitte-Rechts-Bündnis hat im Wahlkampf versprochen, das harte Vorgehen gegen Kriminalität und Einwanderung fortzusetzen. Die Linke setzt sich für höhere Steuern für Banken und Spitzenverdiener ein. Damit will sie in Gesundheit und Bildung investieren und ärmere Haushalte angesichts der steigenden Lebenshaltungskosten entlasten.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.