Schwedischer Reisepass (IMAGO / Panthermedia / Kanelbulle via imago-images.de)

Die Mitte-rechts-Regierung von Ministerpräsident Kristersson kündigte an, dass Antragsteller nicht mehr nach fünf, sondern erst nach acht Jahren Aufenthalt in Schweden auch die Staatsbürgerschaft erhalten können. Über das neue Gesetz muss noch im Parlament abgestimmt werden. Es soll am 6. Juni in Kraft treten, am schwedischen Nationalfeiertag.

Die Neuerungen betreffen neben der Aufenthaltsdauer auch einen Sprachtest sowie einen Test über die schwedische Gesellschaft und ihre Werte. Die Anwärter müssen zudem ihre Finanzlage offenlegen und einen rechtschaffenen Lebensstil nachweisen.

