Nach Parlamentswahl

Die Sozialdemokratin Magdalena Andersson am Wahltag (picture alliance / TT NEWS AGENCY / Stefan Jerrevång / TT)

Darüber habe sie Parlamentspräsident Norlén informiert, sagte Andersson in Stockholm. Sie strebe eine breite Zusammenarbeit an. Es wird erwartet, dass Andersson versucht, mit Grünen, Linkspartei und Zentrum eine Regierung zu bilden.

Das Mitte-Links-Bündnis hatte die Wahl am Sonntag knapp für sich entschieden. Laut offiziellem Ergebnis kommt es auf 176 Mandate, das konservative Lager des bisherigen Ministerpräsidenten Kristersson auf 173. Dieser erklärte bereits seinen Rücktritt.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.