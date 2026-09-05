Medizin
Schweineniere überbrückt neunmonatige Wartezeit auf menschliche Organspende

Zum ersten Mal hat es geklappt, eine neunmonatige Wartezeit auf eine menschliche Spenderniere mit einem Schweineorgan zu überbrücken. Wie das Fachjournal "The Lancet" berichtet, haben Ärztinnen und Ärzte in den USA Anfang 2025 einem damals 66-jährigen Mann, der an einer Nierenerkrankung im Endstadium litt, die Niere eines genetisch veränderten Schweins transplantiert.

    Ein Styropor-Behälter zum Transport von zur Transplantation vorgesehenen Organen wird an einem OP-Saal vorbei getragen.
    Ein Transplantationsorgan in einem speziellen Behälter (Archivbild) (Soeren Stache/dpa)
    Das Organ funktionierte neun Monate lang und befreite den Patienten in dieser Zeit vollständig von der Dialyse, heißt es in dem Bericht. Später musste die Schweineniere wegen Organversagen entfernt werden. Nach erneuter Dialyse bekam der Patient dann eine menschliche Spenderniere.
    Fachleute gehen davon aus, dass Organe von Schweinen als Überbrückung eingesetzt werden könnten, bis eine Transplantation von Mensch zu Mensch möglich ist. Schweine sind als Spendertiere besonders geeignet, da ihre Organe zum Teil mit menschlichen vergleichbar sind.
    Diese Nachricht wurde am 05.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.