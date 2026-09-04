Ein Transplantationsorgan in einem speziellen Behälter (Archivbild) (Soeren Stache/dpa)

Das Organ funktionierte neun Monate lang und befreite den Patienten in dieser Zeit vollständig von der Dialyse, heißt es in dem Bericht . Später musste die Schweineniere wegen Organversagen entfernt werden. Nach erneuter Dialyse bekam der Patient dann eine menschliche Spenderniere.

Fachleute gehen davon aus, dass Organe von Schweinen als Überbrückung eingesetzt werden könnten, bis eine Transplantation von Mensch zu Mensch möglich ist. Schweine sind als Spendertiere besonders geeignet, da ihre Organe zum Teil mit menschlichen vergleichbar sind.

Diese Nachricht wurde am 04.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.