Die Schweiz will ihre Zollabfertigung digitalisieren (Archivbild). (picture alliance / Snowfield Photography / D. Kerlekin / Snowfield Photography)

Das zuständige Bundesamt teilte mit, das Informatik-Transformationsprogramm werde Ende Dezember planmäßig fertiggestellt sein. Finanzministerin Keller-Sutter erklärte, damit gelinge es dem Bund, seine Einnahmen effizienter zu erheben. Durch digitale Zollabfertigungen sollen auch reale Kontrollen von LKW-Fahrern und Wartezeiten an der Grenze reduziert werden. Außerdem sollen die Regulierungskosten für die Wirtschaft jährlich um umgerechnet 132 Millionen Euro sinken. Das Schweizer Reformprogramm mit dem Namen 'Dazit' wurde 2018 begonnen und hat umgerechnet rund 420 Millionen Euro gekostet.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.