Fußball-Weltmeisterschaft

Fußball-WM: Schweiz gegen Kanada (IMAGO / EPA / IMAGO / BOB FRID)

Brasilien sicherte sich den Gruppensieg durch ein 3:0 gegen Schottland nur dank besserer Tordifferenz. Marokko schlug Haiti mit 4:2 und erreichte mit Platz zwei ebenfalls die K.o.-Phase. Haiti hatte bereits vor dem Duell mit den Nordafrikanern keine Chance mehr auf das Weiterkommen gehabt.

Zuvor hatte die Schweiz Kanada mit 2:1 geschlagen. Beide Mannschaften zogen als Gruppen-Erster und -Zweiter jeweils in die nächste Runde ein. Für Ko-Gastgeber Kanada bedeutet der zweite Rang, dass das nächste Spiel nicht vor heimischer Kulisse, sondern in Los Angeles in den USA stattfindet.

Das parallel ausgetragene Spiel Bosnien-Herzegowina gegen Katar endete 3:1. Damit steht fest, dass die Balkan-Elf zu den acht besten Gruppendritten gehört und weiter dabei sein wird. Katar ist dagegen ausgeschieden und wartet weiter auf den ersten Sieg bei einer WM.

Am frühen Morgen warf der bereits vor dem Spiel Gruppensieger feststehende Ko-Gastgeber Mexiko mit einem 3:0-Sieg Tschechien aus dem Turnier. Ebenso erreichte Südafrika als Gruppen-Zweiter durch ein 1:0 gegen Südkorea die K.o-Phase.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.