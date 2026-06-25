Fußball-Weltmeisterschaft

Fußball-WM: Schweiz gegen Kanada (IMAGO / EPA / IMAGO / BOB FRID)

Brasilien sicherte sich den Gruppensieg durch ein 3:0 gegen Schottland nur dank besserer Tordifferenz. Marokko schlug Haiti mit 4:2 und erreichte mit Platz zwei ebenfalls die K.o.-Phase. Haiti hatte bereits vor dem Duell mit den Nordafrikanern keine Chance mehr auf das Weiterkommen gehabt.

Zuvor hatte die Schweiz Kanada mit 2:1 geschlagen. Beide Mannschaften zogen als Gruppen-Erster und -Zweiter jeweils in die nächste Runde ein. Für Ko-Gastgeber Kanada bedeutet der zweite Rang, dass das nächste Spiel nicht vor heimischer Kulisse, sondern in Los Angeles in den USA stattfindet.

Das parallel ausgetragene Spiel Bosnien-Herzegowina gegen Katar endete 3:1. Die Balkan-Elf liegt in der Abschlusstabelle von Gruppe B auf Rang drei mit vier Punkten und hat damit beste Chancen, um als einer der acht besten Gruppendritten weiterzukommen. Katar ist dagegen ausgeschieden und wartet weiter auf den ersten Sieg bei einer WM.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.