Fußball-Weltmeisterschaft

In Vancouver besiegte die Schweiz Kanada mit 2:1 und sicherte sich damit den Gruppensieg. Kanada wurde Gruppenzweiter.
In Seattle gewann Bosnien und Herzegowina gegen Katar mit 3:1 Toren. Die Mannschaft liegt in der Abschlusstabelle von Gruppe B auf Rang drei. Die errungen vier Punkte werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit reichen, um als einer der acht besten Gruppendritten weiterzukommen. Katar ist dagegen ausgeschieden und wartet weiter auf den ersten Sieg bei einer WM.
Diese Nachricht wurde am 25.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.