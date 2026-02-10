Tausende Menschen forderten den Rücktritt der stellvertretenden Ministerpräsidentin Balluku, der Korruption vorgeworfen wird. Demonstranten warfen Brandsätze auf ein Regierungsgebäude, die Polizei setzte Wasserwerfer ein.
Die politischen Spannungen hatten sich im Dezember verschärft, nachdem eine Sonderstaatsanwaltschaft Anklage gegen Balluku erhoben hatte. Sie soll sich in öffentliche Ausschreibungen für große Infrastrukturprojekte eingemischt und bestimmte Unternehmen bevorzugt haben. Balluku weist die Anschuldigungen zurück.
Die Staatsanwaltschaft forderte das Parlament auf, die Immunität der Politikerin aufzuheben, um eine Festnahme zu ermöglichen. Ob und wann darüber abgestimmt wird, ist offen.
Diese Nachricht wurde am 11.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.