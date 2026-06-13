Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern

Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern und SPD-Landesvorsitzende beim Parteitag in Wismar (picture alliance / Jens Büttner)

Die 52-Jährige gab in ihrer Parteitagsrede das Ziel für die SPD aus, wieder stärkste Kraft im Schweriner Landtag zu werden. Sie wolle erneut Ministerpräsidentin werden und eine stabile Regierung anführen, sagte sie. Schwesig ist seit Juni 2017 Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern und führt aktuell eine Landesregierung mit der Linken als Partner.

In der jüngsten Wahlumfrage Mitte Mai lag die SPD in Mecklenburg-Vorpommern bei 27 Prozent - die AfD bei 36 Prozent.

In Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt begann am Samstag ein Landesparteitag der CDU. Die Delegierten wollen das Programm für die dortige Landtagswahl am 6. September beschließen.In Magdeburg regiert eine Koalition aus CDU, SPD und FDP unter Ministerpräsident Schulze.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.