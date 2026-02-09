American Football

Jason Myers (5), Kicker der Seattle Seahawks, erzielt ein 41-Yard Field Goal. (Morry Gash / AP / dpa-bildfunk)

Das favorisierte Team um Quarterback Sam Darnold setzte sich auch dank seiner starken Defensive in einem einseitigen Finale der National Football League mit 29:13 durch.

Die Patriots – gemeinsam mit den Pittsburgh Steelers Super-Bowl-Rekordchampion – verpassten den angestrebten siebten Titel dagegen deutlich. Es wäre der erste Triumph seit dem Abschied von Superstar Tom Brady gewesen. Die Fans aus Seattle feierten im kalifornischen Santa Clara die lang ersehnte Wiedergutmachung für die dramatische Niederlage vor elf Jahren, als die Seahawks 24:28 gegen die Patriots verloren hatten.

Halbzeitshow mit politischen Botschaften

Latin-Superstar Bad Bunny nutzte die Halbzeitpause wie erwartet für politische Botschaften. Der 31-jährige Grammy-Preisträger aus Puerto Rico ließ Fahnenträger auftreten, die neben dem Banner der USA auch die Flaggen von vielen anderen Ländern des Doppelkontinents Amerika präsentierten. Außerdem hielt Bad Bunny, ein ausgesprochener Kritiker der radikalen Abschiebepolitik der US-Regierung, einen Football mit der Aufschrift „Gemeinsam sind wir Amerika“ in die Kamera. Im Hintergrund leuchtete auf einer Leinwand der Schriftzug: „Das Einzige, was mächtiger ist als Hass, ist Liebe“.

Präsident Trump bezeichnete den Pausenauftritt auf der Plattform Truth Social als „Schlag ins Gesicht“ für die USA und eine der schlechtesten Shows aller Zeiten. Zu Trumps Unmut trug offenkundig bei, dass die gesamte Performance von Bad Bunny ausschließlich auf Spanisch gehalten war – ein Novum für die traditionsreiche Halbzeitshow. Man verstehe kein Wort, monierte Trump.

Auftritte von Lady Gaga und Ricky Martin

Für einen Überraschungsmoment sorgte der Gastauftritt von Lady Gaga, die schon 2017 als Hauptact der Halbzeitshow auf der Bühne gestanden hatte. Die Popsängerin präsentierte eine Salsa-Version ihres Songs „Die With a Smile“ und tanzte gemeinsam mit Bad Bunny. Auch der ebenfalls aus Puerto Rico stammende Pop-Sänger Ricky Martin war zu Gast.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.