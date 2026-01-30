Organisierte Kriminalität

Bei der Durchsuchung von Wohn- und Geschäftsräumen seien sechs Männer wegen illegalen Waffenbesitzes festgenommen und zahlreiche Schusswaffen beschlagnahmt worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Stuttgart mit. Zudem sei Beweismaterial gesichert worden. Die Durchsuchungen fanden demnach im Rems-Murr-Kreis und Kreis Esslingen in Baden-Württemberg sowie in Dortmund statt. Gegen vier Beschuldigte wurden Haftbefehle erlassen.
Diese Nachricht wurde am 30.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.