Noch immer stecken laut IMO mehrere hundert Schiffe in der Straße von Hormus fest. (IMAGO / Xinhua)

Der Generalsekretär der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation IMO, Dominguez, teilte mit, sechs Monate nach Beginn des Irankrieges sei die Lage nach wie vor ungelöst. Die Unterbrechung wichtiger Lieferketten für Kraftstoffe, Düngemittel und andere Rohstoffe wirke sich auf der ganzen Welt aus. Dominguez rief alle IMO-Mitgliedsstaaten und die Schifffahrtsbrance dazu auf, sich für die freie Durchfahrt der Straße von Hormus einzusetzen. Zuletzt hatte der Iran erneut erklärt, die Meerenge zu kontrollieren, während die USA betonten, die Durchfahrt sei offen.

Nach Angaben der britischen Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt passierten zuletzt knapp 30 Schiffe pro Tag die Straße von Hormus. Angaben des Unternehmens Kpler liegen deutlich darunter. Vor dem Krieg waren es etwa 140 pro Tag.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.