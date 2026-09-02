Telefonat mit Merz

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat mit Bundeskanzler Merz telefoniert. (IMAGO | TT)

Die Ukraine sei bereit, mit Fachwissen und Erfahrung zu helfen, sagte Selenskyj nach einem Telefonat mit Bundeskanzler Merz. Merz wiederum versicherte Selenskyj, dass sich die Ukraine auf die Fortsetzung der zivilen und militärischen Unterstützung Deutschlands im Verteidigungskrieg gegen Russland verlassen könne. Laut Selenskyj ging es in dem Gespräch auch um ein geplantes Drohnen-Abkommen, das Deutschland und der Ukraine zusätzliche Verteidigungsfähigkeiten verschaffen werde.

Die Bundesregierung hatte gestern Russland für den versuchten Anschlag mit einer Sprengstoff-Drohne Anfangt August verantwortlich gemacht. Nach einem Bericht von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung hat das Bundeskriminalamt offenbar zwei Täter identifiziert. Demnach handelt es sich um einen gebürtigen Russen mit lettischem Pass sowie einen Mann aus Belarus mit russischem Pass.

Diese Nachricht wurde am 02.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.