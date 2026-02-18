Russlands Angriffskrieg

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (picture alliance / dpa / Sven Hoppe)

Tausende weitere würden dort aber immer noch gefangen gehalten, teilte Selenskyj in Sozialen Medien mit. Der Internationale Strafgerichtshof hatte 2023 einen Haftbefehl gegen den russischen Staatschef Putin und seine Kinderrechtsbeauftragte erlassen und dies mit unrechtmäßigen Deportationen ukrainischer Kinder begründet. Die Regierung in Moskau streitet nicht ab, nach der Invasion der Ukraine Kinder nach Russland gebracht zu haben, begründet das jedoch mit deren Sicherheit und gibt an, sie würden zurückgegeben, wenn sich ihre Verwandten melden.

In Genf in der Schweiz hatten gestern Vertreter beider Länder und der USA erneut über ein mögliches Ende des russischen Angriffskriegs beraten.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.