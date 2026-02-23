BBC-Interview

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (picture alliance / dpa / Sven Hoppe)

Hunderttausende Menschen würden allein gelassen und militärische Positionen geschwächt, sagte Selenskyj dem britischen Sender BBC. Ein Rückzug würde die Gesellschaft spalten. Rund vier Jahre nach Beginn des russischen Angriffskrieges erklärte Selenskyj, eine militärische Rückeroberung der von Russland besetzten Gebiete sei nicht möglich. Ein Sieg für die Ukraine sei die Erhaltung der Freiheit und Unabhängigkeit. Der ukrainische Präsident rief westliche Partner zu weiteren Militärhilfen auf. Er bekräftigte auch die Verhandlungsbereitschaft seines Landes bezüglich der Forderungen von US-Präsident Trump.

Selenskyj sagte, er gehe davon aus, dass der russische Staatschef Putin im Falle eines Waffenstillstands innerhalb weniger Jahre den Krieg fortsetzen werde, dann auch gegen andere europäische Länder.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.