Debatte über Militärgruppe

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat auf der Plattform X ein Bild des nach Warschau adressierten Päckchens gepostet. (IMAGO | TT)

Er teilte mit, er habe geglaubt, die Auszeichnung sei für das ukrainische Volk und die Armee bestimmt gewesen. Heute habe er sie zurückgesandt. Zugleich betonte Selenskyj seine Dankbarkeit für Polens Unterstützung und erklärte, er sei offen für einen Dialog über widersprüchliche Interpretationen der gemeinsamen Vergangenheit. Hintergrund des Konflikts ist die Benennung einer ukrainischen Armee-Einheit nach der sogenannten „Aufständischen Armee“ aus dem Zweiten Weltkrieg, die für Massaker an der polnischen Zivilbevölkerung verantwortlich gemacht wird. Polens Präsident Nawrocki hatte Selenskyj die Ehrung unlängst aberkannt. Der "Orden des Weißen Adlers" gilt als höchste Auszeichnung Polens, er war Selenskyj 2023 verliehen worden.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.