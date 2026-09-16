Nahe der Grenze zu Polen ist in der Ukraine ein Personenzug angegriffen wordne. (HANDOUT / UKRAINIAN STATE EMERGENCY SERVICE / AFPFoto)

Die Bahn sei eines Hauptziele der Russen, teilte Selenskyj mit. Nach ukrainischen Angaben wurden seit Kriegsbeginn etwa ein Drittel aller Lokomotiven beschädigt oder zerstört. Die ukrainische Regierung bat Unterstützerstaaten um Hilfe bei der Suche nach Ersatz. Dafür werden vor allem für die in ehemaligen Sowjetstaaten übliche Spurweite geeignete Triebwagen benötigt.

Am vergangenen Wochenende hatte eine russische Drohne eine Lokomotive an einem Bahnhof nahe der Grenze zu Polen getroffen. Die Eisenbahn ist seit Beginn des russischen Angriffskrieges das wichtigste Verkehrsmittel für Reisen in der Ukraine, auch für internationale Diplomaten. Außerdem werden mit Zügen Zivilisten aus Frontgebieten gebracht und Getreide transportiert.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.