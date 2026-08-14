Ukraine
Selenskyj: Russische Gleitbombe zerstört mehrere Stockwerke eines Hochhauses in Donezk

In der ostukrainischen Region Donezk hat eine russische Gleitbombe mehrere Stockwerke eines zehnstöckigen Wohnhauses zerstört.

    Das DLF-Nachrichtenlogo: Eine Kugel in zwei unterschiedlichen Blautönen, die einen Schattenstreifen auf einen blauen Hintergrund wirft. Darunter steht in weißer Schrift "Die Nachrichten".
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    Ein Mensch sei getötet und 16 weitere verletzt worden, teilte der ukrainische Präsident Selenskyj mit. Insgesamt seien zwölf Regionen angegriffen worden. Nach Angaben Selenskyjs setzt Russland täglich etwa 220 Gleitbomben in Frontnähe ein. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
    Der russische Außenminister Lawrow kündigte eine Ausweitung der Luftangriffe an. Man werde härtere Methoden einsetzen, um alles zu zerstören, was die "Kriegsmaschinerie" Kiews aus dem Westen speise, sagte Lawrow.
    Diese Nachricht wurde am 14.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.