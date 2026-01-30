Ukraine-Gespräche

Wolodymyr Selenskyj (AP / dpa / Danylo Antoniuk)

Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte, Ort und ‌Zeit des in ​Abu Dhabi vorgesehenen Treffens könnten sich ändern. Er wisse derzeit nicht, wann die nächste Begegnung mit den USA und ​​Russland stattfinde. Als Grund nannte Selenskyj unter anderem Entwicklungen im Verhältnis zwischen den USA und dem Iran. US-Außenminister ‍Rubio ​hatte zuvor erklärt, die Gesandten Witkoff ​und Kushner würden am Wochenende nicht ⁠nach Abu ​Dhabi reisen.

In der Nacht griff Russland nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe erneut Ziele in der Ukraine mit Drohnen und Raketen an. Zuvor hatte US-Präsident Trump erklärt, er habe eine Zusage Moskaus für eine Feuerpause. Die Angriffe würden wegen der aktuellen Minusgrade ausgesetzt. Der Kreml bestätigte die Angaben bisher nicht.

