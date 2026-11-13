Witkoff und Kushner treffen Selenskyj in Dublin (AP / dpa / Peter Morrison)

Kushner sagte in der irischen Hauptstadt Dublin, er denke, dass der russische Präsident Putin bereit sei, es zu versuchen. Selenskyj sagte, beim nächsten Treffen werde Europa nicht irgendwie am Rande dabei sein, sondern eine Stimme haben. Er hoffe, dass es dabei zu Verhandlungen über eine Waffenruhe komme.

Die beiden US-Unterhändler Witkoff und Kushner hatten sich mit Selenskyj in Dublin getroffen. Zuvor waren sie mit Putin in Moskau zusammengekommen. Die beiden Treffen folgten auf die zweitägigen, von den USA vermittelten Gespräche zwischen Russland und der Ukraine in Abu Dhabi.

Heute kommen die Staats- ⁠und Regierungschefs der Europäischen Union in Dublin zu einem informellen Gipfel zusammen. Angesichts der jüngsten Entwicklungen wird erwartet, dass der Ukraine-Krieg die Agenda dominiert.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.