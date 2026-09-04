Zuvor würden beide nach Moskau reisen, teilte Selenskyj in einer Videobotschaft mit. Die Ukraine garantiere dafür die Sicherheit im russischen Luftraum. Der Präsident forderte Russland auf, während des Besuchs der US-Gesandten auf Luftangriffe auf die Ukraine zu verzichten.
US-Präsident Trump bestätigte die Reisepläne von Witkoff und Kushner. Sie würden einen Vorschlag zur Beendigung des Krieges unterbreiten, sagte Trump in Washington, ohne konkret zu werden. Die bisherigen US-Vermittlungsbemühungen waren weitgehend erfolglos.
Diese Nachricht wurde am 04.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.