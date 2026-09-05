Ukraine-Krieg
Selenskyj: US-Vermittler kommen am Sonntag nach Kiew

Die US-Vermittler Witkoff und Kushner werden nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Selenskyj am Sonntag in Kiew erwartet.

    Jared Kushner (l.) und Steve Witkoff (r.) winken in die Kameras. Beide sind formell gekleidet und lächeln freundlich.
    Der Sonderbeauftragte Witkoff (r.) und der Schwiegersohn von US-Präsident Trump, Kushner), reisen erneut nach Moskau und Kiew. (AFP / ODD ANDERSEN)
    Zuvor würden beide nach Moskau reisen, teilte Selenskyj in einer Videobotschaft mit. Die Ukraine garantiere dafür die Sicherheit im russischen Luftraum. Der Präsident forderte Russland auf, während des Besuchs der US-Gesandten auf Luftangriffe auf die Ukraine zu verzichten.
    US-Präsident Trump bestätigte die Reisepläne von Witkoff und Kushner. Sie würden einen Vorschlag zur Beendigung des Krieges unterbreiten, sagte Trump in Washington, ohne konkret zu werden. Die bisherigen US-Vermittlungsbemühungen waren weitgehend erfolglos.
    Diese Nachricht wurde am 05.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.