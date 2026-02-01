Die Ukraine-Gespräche in Abu Dhabi sind verschoben worden. (Sina Schuldt / dpa )

Die Verhandlungen in Abu Dhabi über Wege zu einem Waffenstillstand würden am kommenden Mittwoch fortgesetzt, teilte Selenskyj auf Telegram mit. Er habe einen entsprechenden Bericht seines Verhandlungsteams erhalten. Selenskyj betonte, die Ukraine sei bereit für eine substanzielle Diskussion, um einem Ende des Krieges näher zu kommen. Der stellvertretende russische Sicherheitsratschef Medwedew erklärte, Russland werde den Krieg bald gewinnen. Ziel müsse es anschließend sein, neue Konflikte zu verhindern.

Am vergangenen Wochenende hatten Unterhändler Moskaus und Kiews in Abu Dhabi erstmals direkt miteinander über einen von den USA vorgelegten Plan zur Beendigung der Kämpfe gesprochen. Sie vereinbarten, sich heute erneut zu treffen. Unter der Woche deutete sich aber an, dass sich der Zeitpunkt des Treffens noch ändern könnte.

Im Kern geht es bei den Verhandlungen um territoriale Ansprüche Russlands. Moskau verlangt von der Ukraine, die gesamte Donbass-Region abzutreten; auch die Gebiete, die derzeit nicht vom russischen Militär kontrolliert werden. Kiew lehnt das ab.

