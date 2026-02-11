Wolodymyr Selenskyj (AP / dpa / Danylo Antoniuk)

Wahlen könne es nur bei einer Waffenruhe mit Russland und bei Sicherheitsgarantien für Kiew geben, erklärte Selenskyj. Zuvor hatte die britische Zeitung "Financial Times" gemeldet, die Ukraine erwäge im Hinblick auf die Friedensgespräche mit den USA und Russland, im Mai Präsidentschaftswahlen und ein Referendum über ein mögliches Abkommen abzuhalten. Die USA hatten dahingehend zuletzt den Druck auf Kiew erhöht. Ein Sprecher der ukrainischen Regierung erklärte, nichts deute darauf hin, dass Russland ein Interesse an einem Ende des Krieges habe.

