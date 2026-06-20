Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor einer zerstörten Kathedrale. (picture alliance / SvenSimon / Presidential Office of Ukraine)

Mit Hilfe dieser Technik würden Drohnen auf die ukrainische Bevölkerung gelenkt, sagte Selenskyj in Kiew und forderte den belarussischen Machthaber Lukaschenko auf, die Einrichtungen innerhalb einer Woche zu entfernen. Ansonsten würden die Ukrainer dies tun. Belarus gilt als Russlands engster Verbündeter. Erst kürzlich hatte Lukaschenko Moskau und Kiew zu Kompromissbereitschaft aufgerufen, um den Krieg zu beenden. Ein militärischer Sieg sei für beide Seiten unrealistisch. Weiter gab er an, dass ⁠die Ukraine von seinem Land ‌nichts zu befürchten habe.

Bei ihrem Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 war die russische Armee auch von Belarus aus in Richtung der Hauptstadt Kiew vorgestoßen.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.