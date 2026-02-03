Ukraine
Selenskyj wirft Russland Bruch der Waffenruhe vor

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat Russland vorgeworfen, mit den jüngsten Angriffen auf die Energieversorgung gegen die von den USA vermittelte Waffenruhe verstoßen zu haben. Er sagte bei einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Rutte in Kiew, das müsse Folgen haben.

    Aus den Fenstern zweier Wohnungen in einem mehrstöckigen Haus in Kiew schlagen die Flammen aus dem Fenster.
    In Kiew gab es vergangene Nacht ungeachtet der von den USA vermittelten Waffenruhe-Vereinbarungen erneut russische Luftangriffe. (AFP / SERHII OKUNEV)
    Er hoffe, dass die Partner nicht schwiegen. Selenskyj fügte hinzu, Moskau nutze die kältesten Tage des Winters, um die Menschen in der Ukraine zu terrorisieren. Auch Rutte betonte, die jüngsten Angriffe zeugten nicht vom Friedenswillen Russlands.
    Nach ukrainischen Angaben zielten die nächtlichen Attacken mit Raketen und Drohnen explizit auf die Energieanlagen des Landes. Hunderttausende Familien seien bei Temperaturen um minus 20 Grad ohne Strom und Heizung.
    Für morgen sind weitere direkte Gespräche zwischen Unterhändlern Russlands und der Ukraine in Abu Dhabi geplant.
    Diese Nachricht wurde am 03.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.