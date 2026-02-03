Er hoffe, dass die Partner nicht schwiegen. Selenskyj fügte hinzu, Moskau nutze die kältesten Tage des Winters, um die Menschen in der Ukraine zu terrorisieren. Auch Rutte betonte, die jüngsten Angriffe zeugten nicht vom Friedenswillen Russlands.
Nach ukrainischen Angaben zielten die nächtlichen Attacken mit Raketen und Drohnen explizit auf die Energieanlagen des Landes. Hunderttausende Familien seien bei Temperaturen um minus 20 Grad ohne Strom und Heizung.
Für morgen sind weitere direkte Gespräche zwischen Unterhändlern Russlands und der Ukraine in Abu Dhabi geplant.
