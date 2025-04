Der ukrainische Präsident Selenskyj (picture alliance / Sven Simon / Präsidentenbüro der Ukraine )

Gleichzeitig räumte Selenskyj ein, dass sich die Lage in manchen Gegenden beruhigt habe. Der ukrainische Präsident erklärte sich bereit, seinerseits eine Waffenruhe zu verkünden, die über die von Russland avisierte 30-stündige Feuerpause hinausgehe.

Die EU-Kommission reagierte mit Skepsis auf die Ankünding des russischen Präsidenten Putin. In einer in Brüssel veröffentlichten Erklärung heißt es, Russland sei in der Vergangenheit zu häufig als Aggressor aufgetreten. Daher müsse erst sichtbar werden, dass die russischen Angriffe tatsächlich ausblieben.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.