Olympische Winterspiele

Wladyslaw Heraskewytsch beim Training in Cotrtina d'Ampezzo mit dem umstrittenen Helm. (Alessandra Tarantino / AP / dpa / Alessandra Tarantino)

Selenskyj überreichte ihm die Auszeichnung persönlich; der Ort wurde nicht mitgeteilt. Der Präsident würdigte damit den Versuch des Athleten, bei den Spielen mit einem Helm anzutreten, der Bilder von ukrainischen Sportlern zeigt, die bei russischen Angriffen getötet wurden. Zu Fotos von der Zusammenkunft mit Heraskewytsch schrieb Selenskyj auf X, der größte Schatz der Ukraine seien jene Bürger, die das Andenken an die von Russland Getöteten bewahrten.

Der Skeleton-Pilot war vom Internationalen Olympischen Komitee von den Wettbewerben ausgeschlossen worden, weil er auf einem Start mit dem Helm beharrte. Gestern hatte der Internationale Sportgerichtshof die Entscheidung des IOC bestätigt, die in der Ukraine mit Empörung aufgenommen wurde.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.