Arbeiterpartei

Der Parteitag in Nordkorea dauert mehrere Tage. (AFP / STR)

Nordkoreas Staatsmedien zufolge nehmen rund 5.000 Parteikader an der Tagung teil. Dabei soll der künftige Kurs des Landes festgelegt werden - wirtschaftlich, militärisch und auch in Bezug auf die Außenpolitik. In einer Eröffnungsrede äußerte sich Machthaber Kim Jong Un zuversichtlich über die Entwicklung des Landes, wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete.

Unter anderem wird erwartet, dass Kim in den kommenden Tage mögliche Hinweise zum Ausbau seines Atomwaffenprogramms gibt. Bei Parteitagen wurden in der Vergangenheit auch wichtige Politikwechsel oder Personalien verkündet.

