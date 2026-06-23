Auch vier Senatoren der Republikaner von US-Präsident Trump stimmten mit den Demokraten für den Beschluss. Das Repräsentantenhaus hatte diesen bereits Anfang des Monats gebilligt, auch dort unterstützten republikanische Abgeordnete die Demokraten.
Die Resolution hat keine Gesetzeskraft und ist für Trump rechtlich nicht bindend. Das Votum gilt in den USA vor allem als politisches Signal. Laut Umfragen lehnt eine Mehrheit der US-Bürger Angriffe auf den Iran ab.
Diese Nachricht wurde am 24.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.