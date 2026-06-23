USA
Senat stimmt für Resolution zur Beendigung der Angriffe auf den Iran

Nach dem Repräsentantenhaus hat auch der US-Senat eine Resolution gebilligt, die weitere Militäreinsätze der USA gegen den Iran ohne Zustimmung des Kongresses blockieren soll.

    Der US-Kongress hell erleuchtet bei Nacht
    Der US-Senat hat für eine Resolution gestimmt, die für Militäreinsätze gegen den Iran die Zustimmung des Kongresses fordert. (IMAGO / ZUMA Press Wire / IMAGO / Mehmet Eser)
    Auch vier Senatoren der Republikaner von US-Präsident Trump stimmten mit den Demokraten für den Beschluss. Das Repräsentantenhaus hatte diesen bereits Anfang des Monats gebilligt, auch dort unterstützten republikanische Abgeordnete die Demokraten.
    Die Resolution hat keine Gesetzeskraft und ist für Trump rechtlich nicht bindend. Das Votum gilt in den USA vor allem als politisches Signal. Laut Umfragen lehnt eine Mehrheit der US-Bürger Angriffe auf den Iran ab.
    Diese Nachricht wurde am 24.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.