Beisetzung von Ratko Mladic (Marko Drobnjakovic / AP / dpa / Marko Drobnjakovic)

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Ratspräsident Costa warfen Regierungsvertretern vor, sich einem dunklen Kapitel der jüngeren europäischen Geschichte nicht zu stellen. Die Zeichen offizieller Unterstützung und die Anwesenheit ranghoher serbischer Amtsträger bei der Beerdigung seien zutiefst bedauerlich und stünden im Widerspruch zu den Werten, auf denen Serbiens Weg in die Europäische Union beruhe.

Nach Angaben eines Sprechers der EU-Kommission werden derzeit mögliche Schritte gegen Serbien geprüft, etwa eine Verlangsamung des Beitrittsverfahrens. Das Land ist seit 2012 EU-Beitrittskandidatenland, seit 2014 laufen offiziell Verhandlungen.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.