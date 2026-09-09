Balkan
Serbien: Präsident Vučić kündigt Parlamentswahl für den 25. Oktober an

In Serbien hat Präsident Vučić den 25. Oktober als Datum für die vorgezogene Parlamentswahl festgelegt.

    BELGRADE, SERBIA - DECEMBER 2: Serbia's President Aleksandar Vucic and EU Commissioner for Neighbourhood and Enlargement Oliver Varhelyi hold a joint press conference following their meeting in Belgrade, Serbia on December 2, 2022. Milos Miskov / Anadolu Agency
    Serbiens Präsident Aleksandar Vučić (Archivfoto) (pa/AA/Milos Miskov)
    Er werde heute einen entsprechenden Erlass unterzeichnen, sagte Vučić dem staatlichen Fernsehsender RTS. Zuvor hatte die Regierung die Auflösung des Parlaments vorgeschlagen und damit den Weg für Neuwahlen geebnet. Vučić wurde von seiner Serbischen Fortschrittspartei als Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten nominiert.
    Seit Monaten finden in dem Land Proteste gegen die Regierung statt. Die Opposition wirft Vučić und seinen politischen Verbündeten Korruption, die Einschränkung der Medienfreiheit und die Unterdrückung von politischen Gegnern vor.
    Diese Nachricht wurde am 09.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.