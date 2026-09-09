Serbiens Präsident Aleksandar Vučić (Archivfoto) (pa/AA/Milos Miskov)

Er werde heute einen entsprechenden Erlass unterzeichnen, sagte Vučić dem staatlichen Fernsehsender RTS. Zuvor hatte die Regierung die Auflösung des Parlaments vorgeschlagen und damit den Weg für Neuwahlen geebnet. Vučić wurde von seiner Serbischen Fortschrittspartei als Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten nominiert.

Seit Monaten finden in dem Land Proteste gegen die Regierung statt. Die Opposition wirft Vučić und seinen politischen Verbündeten Korruption, die Einschränkung der Medienfreiheit und die Unterdrückung von politischen Gegnern vor.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.