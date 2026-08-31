Das Werk in der niedersächsischen Landeshauptstadt gehört zu den Standorten, deren Schließung im Gespräch ist. Die VW-Führung will Kosten senken und die Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Laut Medienberichten tritt der Aufsichtsrat des Konzerns am Freitag zusammen.
Niedersachsens IG-Metall-Bezirkschef Gröger sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, die Zeichen stünden auf Konflikt. Die Härte der Maßnahmen, mit der die Auseinandersetzung geführt werde, stehe in keinem Verhältnis zu der durchaus problematischen Situation in der Automobilindustrie.
Diese Nachricht wurde am 31.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.