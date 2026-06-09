Nationaler Sicherheitsrat beschließt

Der Nationale Sicherheitsrat der Bundesregierung hat die Einrichtung eines Sicherheitsinstituts für Künstliche Intelligenz beschlossen. (picture alliance / Helmut Fohringer / APA / picturedesk.com)

Wie die Bundesregierung mitteilte, will sie damit Chancen und Risiken von Künstlicher Intelligenz besser einschätzen können. Das Institut soll sich ferner stärker mit vergleichbaren ausländischen Gremien austauschen und auf einheitliche Standards im Umgang mit KI mit internationalen Partnern hinwirken. Zahlreiche Staaten verfügen bereits über solche Institute, in Deutschland nahm bisher das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik Aufgaben in diesem Bereich wahr.

Die Bundesregierung hatte den Nationalen Sicherheitsrat im vergangenen Jahr gegründet, um auf Krisen und Bedrohungen aller Art schneller reagieren zu können.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.