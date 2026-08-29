Auch der Flughafen von Niamey (hier ein Archivbild von Januar 2026) ist offenbar unter Beschuss geraten. (AFP / -)

Agenturen berichten unter Berufung auf Sicherheitskreise, es handele sich um Angriffe aufständischer Soldaten unter anderem auf das Gebiet um den Präsidentenpalast sowie den internationalen Flughafen. Dort befindet sich ein wichtiger Militärstützpunkt. Am Morgen stellten das Staatsfernsehen und der staatliche Hörfunk zeitweise den Betrieb ein. Die Militärregierung des Landes mobilisierte Einsatzkräfte und erklärte, der Präsidentenpalast sei gesichert - nun solle schrittweise die Kontrolle zurückgewonnen werden.

Im Niger gibt es immer wieder Zusammenstöße. Erst im Juni attackierten islamistische Kämpfer den Flughafen und einen Luftwaffenstützpunkt in Niamey. Das Militärregime ist seit einem Putsch im Jahr 2023 an der Macht. Seitdem hat sich die Regierung des rohstoffreichen Landes von westlichen Partnern abgewandt und arbeitet unter anderem enger mit Russland zusammen.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.