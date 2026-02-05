Blick auf die deutsche Unterkunft im Olympischen Dorf in Mailand (Peter Kneffel / dpa )

Der Zugang zu dem neugebauten Dorf ist eigentlich nur mit einem besonderen Ausweis und QR-Code möglich. Nach Erkenntnissen der Ermittler wurden zwischen Mitte Dezember und Mitte Januar in drei verschiedenen Gebäuden in insgesamt 70 Zimmern die Duschen beschädigt. Vermutet wird, dass dabei Fräsen zum Einsatz kamen. Die Schäden seien erst durch einen Wasserschaden aufgefallen, berichtet der "Corriere".

Die Rede ist von Vandalismus oder Sabotage. In die Ermittlungen habe sich aber auch eine Anti-Terror-Einheit der Staatsanwaltschaft Mailand eingeschaltet.

Die Winterspiele werden am Freitagabend mit einer großen Show im San-Siro-Stadion von Mailand eröffnet. Gastgeber ist neben der 1,3-Millionen-Einwohnerstadt auch Cortina d'Ampezzo in den Dolomiten. Zur Sicherheit der 2.900 Athleten sind in den nächsten beiden Wochen mehr als 6.000 Polizisten und andere Kräfte im Einsatz.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.