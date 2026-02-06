Was ist wahr? Vieles, was in den Akten über den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein steht, lässt sich nicht unabhängig überprüfen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Jon Elswick)

Der stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Fraktion, von Notz, sagte dem Handelsblatt, die deutschen Behörden sollten sich die Akten genau anschauen. Der Vorsitzende des Geheimdienste-Kontrollgremiums, der Abgeordnete Henrichmann von der CDU, sagte, es müsse geprüft werden, ob Entscheidungen zu Lasten der Sicherheit der Bundesrepublik und Europas beeinflusst worden sein könnten. Schließlich böten die Enthüllungen erhebliches Kompromittierungs- und Erpressungspotential.

Das Justizministerium in Washington hatte vor einer Woche mehr als drei Millionen weitere Dokumente zum Fall Epstein veröffentlicht. Darin erscheinen wieder die Namen zahlreicher Persönlichkeiten.

