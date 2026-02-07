Bundestagsverwaltung

Es handle sich um zwei Mitarbeiter der Fraktion und fünf Mitarbeiter von Abgeordneten, sagte ein Fraktionssprecher. Ihnen werde nicht nur der Zutritt zu Bundestagsgebäuden verwehrt, der Bundestag zahle auch ihre Gehälter nicht.
Eine Sprecherin des Bundestags erklärte, alle Mitarbeiter der Fraktionen würden einer Zuverlässigkeitsüberprüfung unterzogen. Bei begündeten Zweifeln könne die Ausstellung der Hausausweise abgelehnt werden. AfD-Parlamentsgeschäftsführer Baumann sprach von einer weiteren Benachteiligung der AfD im Parlamentsbetrieb und kündigte juristische Schritte an.
