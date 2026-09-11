Mehr als 70 Menschen seien verletzt worden, teilten die Behörden in der Region Dnipropetrowsk mit. Der ukrainische Außenminister Sybiha warf Russland einen weiteren gezielten Angriff auf Zivilisten vor. Die Hauptstadt Kiew wurde in der Nacht attackiert.
In der russischen Grenzregion Belgorod wurden zwei Menschen durch ukrainische Angriffe getötet. Außerdem sollen knapp 30 Personen durch eine Seedrohne in der russischen Schwarzmeerstadt Sotschi verletzt worden sein.
Diese Nachricht wurde am 11.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.