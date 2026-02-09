Portugal
Sieg des Sozialisten Seguro bei der Präsidentschaftswahl

Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Portugal hat der sozialistische Kandidat Seguro offenbar einen klaren Sieg errungen. Laut Prognosen mehrerer Medien kommt er auf 66 bis 73 Prozent der Stimmen. Damit dürfte Seguro die Nachfolge des seit zehn Jahren amtierenden konservativen Staatschefs Rebelo de Sousa antreten.

    Antonio Jose Seguro wirft einen Zettel in eine Wahlurne.
    Jose Seguro bei der Stimmabgabe. (picture alliance / Anadolu / Adri Salido)
    Seinem Kontrahenten, dem Rechtspopulisten Ventura, werden zwischen 27 und 33 Prozent zugesprochen. Die anderen Parteien der Mitte hatten zur Wahl des Sozialisten aufgerufen. Stimmberechtigt waren rund elf Millionen Menschen. Die Wahl lief trotz der derzeitigen Winterstürme in dem Land weitgehend störungsfrei.
    Der Präsident hat in Portugal hauptsächlich repräsentative Aufgaben, aber dennoch relativ viele Befugnisse. So kann er sein Veto gegen Gesetze einlegen, das Parlament auflösen und Neuwahlen ausrufen. 
    Diese Nachricht wurde am 09.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.