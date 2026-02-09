Seinem Kontrahenten, dem Rechtspopulisten Ventura, werden zwischen 27 und 33 Prozent zugesprochen. Die anderen Parteien der Mitte hatten zur Wahl des Sozialisten aufgerufen. Stimmberechtigt waren rund elf Millionen Menschen. Die Wahl lief trotz der derzeitigen Winterstürme in dem Land weitgehend störungsfrei.
Der Präsident hat in Portugal hauptsächlich repräsentative Aufgaben, aber dennoch relativ viele Befugnisse. So kann er sein Veto gegen Gesetze einlegen, das Parlament auflösen und Neuwahlen ausrufen.
Diese Nachricht wurde am 09.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.