Frauen Basketball-WM

Das US-Team nach dem WM-Sieg gegen Frankreich (AFP / ODD ANDERSEN)

Damit geht der Titel zum fünften Mal in Folge an die Vereinigten Staaten. Neben Stewart (22 Punkte) punkteten auch Jackie Young (18), Kahleah Copper (15), Caitlin Clark (12) und Chelsea Gray (12) zweistellig. Für das französische Nationalteam der Frauen ist es der erste Podiumsplatz bei einer WM seit dem Jahr 1953.

Unterdessen haben die deutschen Basketballerinnen eine Medaille verpasst. Die DBB-Auswahl unterlag Spanien im Spiel um Platz drei mit 58:81. Nyara Sabally und Alexis Peterson erzielten 13 Punkte für das deutsche Team, das erstmals in der WM-Historie in ein Halbfinale eingezogen war.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.