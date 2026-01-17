Fußball-Bundesliga

Die Ergebnisse vom Samstag Nachmittag:
Borussia Dortmund - FC St. Pauli 3:2
Hamburger SV - Borussia Mönchengladbach 0:0
TSG Hoffenheim - Bayer Leverkusen 1:0
1. FC Köln - FSV Mainz 2:1, und
VfL Wolfsburg - FC Heidenheim 1:1
Am Abend findet noch das Spitzenspiel zwischen RB Leipzig und Bayern München statt.
