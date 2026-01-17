Fußball-Bundesliga
Siege für Dortmund, Köln und Hoffenheim

In der Fußball-Bundesliga haben Dortmund, Köln und Hoffenheim ihre Spiele gewonnen.

    Fujita im rot-weißen Trikot versucht den Ball zu kontrollieren. Von hinten bedrängt ihn Svensson im schqwarz-gelben Trikot. Im Hintergrund weitere Spieler und der untere Rand einer Tribüne.
    Daniel Svensson (Borussia Dortmund, hinten) und Joel Chima Fujita (FC St. Pauli) im Zweikampf. (Bernd Thissen / dpa )
    Die Ergebnisse vom Samstag Nachmittag:
    Borussia Dortmund - FC St. Pauli 3:2
    Hamburger SV - Borussia Mönchengladbach 0:0
    TSG Hoffenheim - Bayer Leverkusen 1:0
    1. FC Köln - FSV Mainz 2:1, und
    VfL Wolfsburg - FC Heidenheim 1:1
    Am Abend findet noch das Spitzenspiel zwischen RB Leipzig und Bayern München statt.
    Diese Nachricht wurde am 17.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.