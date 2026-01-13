Fußball-Bundesliga

Grund seien witterungsbedingte Probleme am Stadiondach, teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) mit. Nach den Schneefällen der vergangenen Tagen hatte sich im Volksparkstadion in Hamburg Tauwasser gebildet, das nicht richtig abfließen konnte. Es ist die dritte wetterbedingte Spielabsage in der Bundesliga in diesem Jahr.
Mainz besiegte am Dienstag im Kellerduell Heidenheim mit 2:1 und verließ den letzten Tabellenrang. Es war der erste Erfolg für Mainz seit dem Trainerwechsel im Dezember.
Außerdem spielten:
Dortmund-Bremen 3:0
Stuttgart-Frankfurt 3:2.
