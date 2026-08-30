Fußball-Bundesliga

1:0 für Freiburg durch Yuito Suzuki gegen Bremens Torwart Karl Hein (Philipp von Ditfurth / dpa )

Yuito Suzuki per Dreierpack (29./48./55. Minute) und Igor Matanovic (45.) trafen für die Freiburger, die sich zuvor schon im DFB-Pokal bei Fortuna Düsseldorf und in den Conference-League-Playoff-Duellen mit dem FC Motherwell jeweils klar durchgesetzt hatten. Werders Anschlusstor durch Dariusz Stalmach (76.), bei dem der von Bremen nach Freiburg gewechselte Keeper Mio Backhaus nicht gut aussah, kam zu spät.

Der 33-jährige Füllkrug, mit dessen Rückkehr die Bremer große Hoffnungen verbinden, war so gut wie kein Faktor im Spiel der Gäste und wurde bereits nach etwa einer Stunde ausgewechselt. Schon vor dem Anpfiff war bekannt geworden, dass Jens Stage tags zuvor im Abschlusstraining eine Verletzung erlitten hatte. Der Däne wird den Bremern nun monatelang fehlen.

Klopp Zuschauer in Augsburg

Derweil erlebte der FC Schalke 04 bei seinem Liga-Comeback eine Niederlage unter den Augen des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp. Der Aufsteiger verlor beim FC Augsburg mit 0:3 (0:1). Augsburgs Trainer Manuel Baum erlebte den Erfolg an seinem 47. Geburtstag.

Zunächst trafen der Österreicher Michael Gregoritsch in der 18. Minute und Offensiv-Kollege Anton Kade in der 79. vor 30.660 Zuschauern. Nach der Pause war Schalke nach der Roten Karte für Ron Schallenberg nach einem Foul nur noch in Unterzahl. In der Nachspielzeit traf schließlich noch Joker Rodrigo Ribeiro (90.+2) zum 3:0.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.