Fußball-WM
Siege für Österreich und Argentinien

Die österreichische Nationalmannschaft ist mit einem Sieg in die Fußball-Weltmeisterschaft gestartet.

    Fußball-WM 2026: Mehrere österreichische Fußballspieler jubeln beim 2:1 für Österreich während der Begegnung zwischen Österreich und Jordanien.
    Österreich schlägt Jordanien mit 3 zu 1. (picture alliance/APA-Images/GEORG HOCHMUTH)
    In San Francisco besiegte sie Jordanien mit 3:1.
    Zuvor hatte Titelverteidiger Argentinien sein Auftaktspiel gegen Algerien gewonnen. Die Partie in Kansas City endete 3:0. Alle drei Treffer erzielte Lionel Messi, der nun mit 16 Toren gemeinsam mit dem früheren deutschen Stürmer Miroslav Klose WM-Rekordschütze ist.
    Gestern Abend hatte Frankreich den Senegal mit 3:1 besiegt. Norwegen gewann anschließend sein erstes Gruppenspiel mit 4:1 gegen den Irak.
    Diese Nachricht wurde am 17.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.