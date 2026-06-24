Fußball-WM

Portugals Stürmer Ronaldo feiert mit seinen Teamkollegen ein Tor gegen Usbekistan. (Anadolu Agency/IMAGO/Hakan Akgun)

Die Portugiesen dominierten das Spiel in Houston von Beginn an und gingen früh durch Ronaldo in Führung (6.Minute). Nuno Mendes (17.) per Freistoß und erneut Ronaldo (39.) bauten die Führung aus. Ein Eigentor von Abdukodir Khusanov (60.) und ein Treffer vom Rafael Leao führten zum Endstand. In der ersten Halbzeit wurde ein Treffer der Usbeken wegen eines vorausgegangenen Foulspiels nach Eingriff des Videoschiedsrichters aberkannt.

Ronaldo zweitältester Torschütze der WM-Geschichte

Ronaldo ist mit 41 Jahren jetzt der zweitälteste Torschütze der WM-Geschichte hinter Roger Milla, der bei der WM 1994 im Alter von 42 Jahren für Kamerun traf. Außerdem überholte er mit seinem insgesamt zehnten WM-Treffer Eusebio als Portugals Rekordtorschütze. Bester Torschütze der WM-Geschichte ist seit gestern der Argentinier Lionel Messi, der beim 2:0-Sieg gegen Österreich seine WM-Tore 17 und 18 erzielte. Auch für Messi ist es die sechste WM. 2010 in Südafrika traf er aber nicht.

Kolumbien erreicht Sechzehntelfinale

Im zweiten Spiel der Gruppe K sicherte sich Kolumbien den vorzeitigen Einzug in die K.o.-Runde. Gegen die Demokratische Republik Kongo gelang den Südamerikanern ihr zweiter Sieg im zweiten Spiel. Den einzigen Treffer erzielte Daniel Muñoz in der 76. Minute. Im abschließenden Spiel gegen Portugal am Sonntag geht es dann um den Gruppensieg. Dafür würde Kolumbien schon ein Unentschieden reichen.

Nur ein Punkt für England

Derweil scheiterte Englands Offensive um Stürmerstar Harry Kane an Ghanas Abwehr-Bollwerk und kassierte einen Dämpfer. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel kam gegen die Afrikaner nicht über ein 0:0 hinaus und verpasste die vorzeitige Qualifikation für die K.o.-Runde. Die Three Lions bleiben zwar Tabellenführer der Gruppe L, doch der Auftritt bremst die Hoffnung der Fans auf den zweiten WM-Stern der Verbandsgeschichte.

Die besten Chancen vergaben Nico O'Reilly mit einem Kopfball an die Latte und Kane mit dem Nachschuss in der 86. Minute. Vor 63.983 Zuschauern in Boston verpasste der Bayern-Torjäger die Chance, sich zum alleinigen WM-Rekordtorschützen Englands zu krönen. So muss er sich die Zehn-Tore-Bestmarke weiterhin mit Gary Lineker teilen. Immerhin avancierte der 22 Jahre alte Jude Bellingham zum jüngsten Spieler mit bereits 50 Länderspieleinsätzen für England. Am letzten Spieltag der Gruppenphase ist England klarer Favorit gegen Panama.

Keine Chance mehr für Panama

Luka Modric hat sich mit Kroatien in seinem 200. Länderspiel die Chance auf den Einzug in die WM-Zwischenrunde erhalten. Der Vize-Weltmeister von 2018 und WM-Dritte von 2022 kam gegen Panama zu einem 1:0 (0:0) und hat das Weiterkommen damit in der eigenen Hand.

Vor 43.036 Zuschauern in Toronto traf Joker Ante Budimir in der 54. Minute für die Kroaten, die im letzten Gruppenspiel auf Ghana treffen. Für Panama besiegelte die zweite Niederlage dagegen das baldige WM-Aus. Das abschließende Duell mit England ist für die Mittelamerikaner, die zum zweiten Mal nach 2018 bei einer Endrunde dabei sind, nunmehr bedeutungslos.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.