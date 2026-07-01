Wie der Münchner Technologiekonzern mitteilte, soll in seinen beiden Werken in Frankfurt am Main in den kommenden Jahren die Produktion von elektrischen Schaltanlagen ausgebaut werden. Hierzu soll auch ein neues Werk in Offenbach gebaut werden. Siemens will insgesamt 300 Milionen Euro investieren; es sollen bis zum Jahr 2030 rund 700 neue Stellen entstehen. Der Konzern verwies auf den weltweit zunehmenden Bau großer Rechenzentren für Künstliche Intelligenz. Hierzu würden Schaltanlagen der neuen Generation benötigt.
Diese Nachricht wurde am 01.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.