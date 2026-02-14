Olympische Winterspiele
Silber im Skeleton für Kreher, Bronze für Pfeifer

Bei den Olympischen Winterspielen in Cortina d'Ampezzo hat die deutsche Skeleton-Fahrerin Susanne Kreher die Silbermedaille geholt. Gold ging an die Österreicherin Janine Flock, die drei Zehntelsekunden schneller war als Kreher.

    Das Bild zeigt die deutschen Skeleton-Fahrerinnen Susanne Kreher und Jaqueline Pfeifer bei den Olympischen Winterspielen in Cortina d'Ampezzo. Sie freuen sich über Silber und Bronze.
    Cortina d'Ampezzo: Silber für Susanne Kreher (links) und Bronze für Jaqueline Pfeifer im Skeleton (AFP / STEFANO RELLANDINI)
    Für Kreher war es die erste Teilnahme bei den Olympischen Winterspielen. Bronze ging an ihre Teamkollegin Jacqueline Pfeifer. Vierte wurde die Deutsche Hannah Neise, Olympiasiegerin von Peking 2022. Die 27-jährige Silbermedaillengewinnerin Kreher hatte sich erst kurz vor Olympia beim Weltcup-Finale auf ihrer Heimbahn in Altenberg in Sachsen qualifiziert.  
    Mit den beiden Medaillen der Frauen haben die deutschen Skeleton-Sportler in Cortina d'Ampezzo bislang insgesamt vier Medaillen geholt.
    Diese Nachricht wurde am 14.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.