Olympische Winterspiele

Für Kreher war es die erste Teilnahme bei den Olympischen Winterspielen. Bronze ging an ihre Teamkollegin Jacqueline Pfeifer. Vierte wurde die Deutsche Hannah Neise, Olympiasiegerin von Peking 2022. Die 27-jährige Silbermedaillengewinnerin Kreher hatte sich erst kurz vor Olympia beim Weltcup-Finale auf ihrer Heimbahn in Altenberg in Sachsen qualifiziert.
Mit den beiden Medaillen der Frauen haben die deutschen Skeleton-Sportler in Cortina d'Ampezzo bislang insgesamt vier Medaillen geholt.
Diese Nachricht wurde am 14.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.